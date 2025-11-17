"Почта России" возобновила доставку посылок в США

"Почта России" возобновила доставку в США посылок ряда категорий. Почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима.

"Почта России" возобновила прием отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", - сообщила компания.

В августе в компании сообщили, что указом правительства США об отмене льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран с 29 августа приостанавливается действие беспошлинного режима и вводятся ввозные пошлины на почтовые отправления, которые содержат товары.