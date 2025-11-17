В Челябинске ввели скидки на покупку квартир для участников СВО

В Челябинске запустили новую меру поддержки для участников СВО. Теперь военнослужащим стала доступна скидка до 500 тысяч рублей при покупке квартиры в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным пресс-службы, скидку могут получить мужчины, подписавшие контракт с Минобороны в период с 1 ноября по 25 декабря 2025 года.

В мэрии подчеркнули, что эта мера — еще один шаг для улучшения жилищных условий защитников Отечества.

Приобрести квартиру со скидкой военнослужащие могут у 15 застройщиков. Подробности о компаниях-партнерах и предоставляемой скидке можно узнать в администрациях районов города.

Ранее стало известно, что в Челябинской области на 1 млн рублей увеличили выплату участникам СВО. Всего за первый год службы военные получат 6 млн рублей.