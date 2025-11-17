Андрей Трубецкой рассказал, как "СВОи из Югры" смогли открыть в Сургутском районе специализированную швейную мастерскую

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в муниципалитете открылась швейная мастерская. Деньги на ее создание получены по гранту.

Инициативу реализовали представители региональной общественной организации "СВОи из Югры", получившие максимальную субсидию этого года – 2,8 млн руб. На эти деньги купили швейные машины и оверлоки.

"По заявкам госпиталей и медицинских рот волонтеры изготавливают специализированную одежду для военнослужащих", - пояснил Андрей Трубецкой.

В планах – производство 600 комплектов адаптивной одежды, включающей штаны и футболки, а также 600 вайперхудов – маскировочных костюмов для разведчиков.

Проект "Мамина забота" стал одним из восьми победителей муниципального конкурса грантовой поддержки некоммерческих организаций.

"Всего в текущем году на реализацию общественных инициатив направлено без малого 10 млн рублей", - отметил Андрей Трубецкой.

Напомним, конкурс Грант главы Сургутского района проводится уже пять лет. В 2020-24 гг. поддержку получил 91 проект на общую сумму 39 млн рублей. Такая работа способствует развитию некоммерческого сектора, написал Андрей Трубецкой на страницах в своих социальных сетях.