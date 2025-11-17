Касьянов* внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего список пополнился на 24 человека, среди них - экономист Сергей Гуриев*.

Михаил Касьянов* в 1999-2000 гг. занимал пост министра финансов России, а в 2000-2004 был главой правительства РФ. В 2022 году он уехал из России. В 2023 году был включен в реестр иностранных агентов.

*признан иностранным агентом Минюстом РФ