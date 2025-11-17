Жительница Советского района стала жертвой мошенников, лишившись около 900 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя гражданка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По предварительным данным, потерпевшая получила в мессенджере сообщение, якобы от своего бывшего работодателя, с предложением перейти в новый чат. После перехода по указанной ссылке и ввода персональных данных от учетной записи портала по оказанию государственных услуг, произошла блокировка доступа.

В дальнейшем с пенсионеркой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на злоумышленника, а также оформлен кредит на крупную сумму денежных средств. В подтверждение своих слов неизвестные выслали сфальсифицированную копию договора займа.

Под предлогом предотвращения несанкционированных финансовых операций, мошенники убедили женщину перевести денежные средства в размере 890 тысяч рублей на указанный ими счет, используя для этого установленное ею новое приложение. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления.