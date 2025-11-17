В России появился День памяти героического штурма Кенигсберга

В России появилась новая памятная дата. 9 апреля стало Днём героического штурма и взятия Кёнигсберга (1945 г.), как тогда назывался Калининград.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Калининградская область образована в 1945 г. после ликвидации Восточной Пруссии. 7 апреля 1946 г. принят Указ Президиум Верховного Совета СССР "Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР". 4 июля того же года её административный центр переименован в Калининград (в честь Михаила Калинина), область – в Калининградскую.