В Екатеринбурге в столкновении трех автомобилей пострадал ребенок

В понедельник в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня днем на улице Щербакова. Предварительно установлено, что 50-летний водитель "Хендай", двигаясь с небезопасной скоростью, не выдержал дистанцию до ехавшего впереди "Ленд Ровера". Произошло столкновение, после которого "Хендай" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Хендай Акцент" под управлением 27-летнего водителя.

В результате пострадали три человека: водители обоих "Хендай" и 5-летний пассажир "Хендай Акцент". Как уже установили в ГАИ, ребенок перевозился без детского удерживающего устройства.

По факту аварии начата проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.