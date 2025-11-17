В Челябинской области повысится транспортный налог
В Челябинской области готовятся повысить ставки транспортного налога. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
Если Законодательное собрание примет поправки 20 ноября 2025 года, новые суммы начнут действовать при оплате налога за 2026 год.
Основные изменения для легковых автомобилей
- до 100 лошадиных сил – с 5,16 до 10 руб. / на лошадиную силу;
- 101-150 л.с. – с 13,4 до 27 руб./ л.с;
- выше 150 л.с. – без изменений.
Изменения для мотоциклов
- до 20 л.с. – с 3,08 до 10 руб./ л.с;
- 21-36 л.с. – с 5,16 до 20 руб. /л.с;
- выше 36 л.с. – без изменений.
Изменения для грузовых автомобилей (стаж более 10 лет, до 150 л.с.):
- Ставка вырастет с 24 до 32 руб./л.с, несмотря на расширение льготы.
Ставки транспортного налога не менялись с 2019 года, в результате регион оказался среди субъектов РФ с одними из самых низких налоговых ставок. Изменения не коснутся пенсионеров и многодетных – для них будут действовать прежние льготные ставки, независимо от даты уплаты.
Если законопроект будет принят, новые ставки транспортного налога будут применяться при расчете налога за 2026 год.
- Физические лица будут платить по новым ставкам в 2027 году, когда наступит срок уплаты налога за 2026 год.
- Юридические лица, которые платят налог авансами, должны будут начать уплату по новым ставкам до 1 декабря 2026 года.