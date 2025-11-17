В Челябинской области повысится транспортный налог

В Челябинской области готовятся повысить ставки транспортного налога. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Если Законодательное собрание примет поправки 20 ноября 2025 года, новые суммы начнут действовать при оплате налога за 2026 год.

Основные изменения для легковых автомобилей

до 100 лошадиных сил – с 5,16 до 10 руб. / на лошадиную силу;

101-150 л.с. – с 13,4 до 27 руб./ л.с;

выше 150 л.с. – без изменений.

Изменения для мотоциклов

до 20 л.с. – с 3,08 до 10 руб./ л.с;

21-36 л.с. – с 5,16 до 20 руб. /л.с;

выше 36 л.с. – без изменений.

Изменения для грузовых автомобилей (стаж более 10 лет, до 150 л.с.):

Ставка вырастет с 24 до 32 руб./л.с, несмотря на расширение льготы.

Ставки транспортного налога не менялись с 2019 года, в результате регион оказался среди субъектов РФ с одними из самых низких налоговых ставок. Изменения не коснутся пенсионеров и многодетных – для них будут действовать прежние льготные ставки, независимо от даты уплаты.

Если законопроект будет принят, новые ставки транспортного налога будут применяться при расчете налога за 2026 год.