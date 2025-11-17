Подросток в Пермском крае получил ожоги при попытке растопить печь бензином

В селе Дуброво Оханского муниципального округа 15-летний школьник получил термические ожоги при попытке растопить печь с помощью бензина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел 16 ноября. По данным ведомства, подросток 2010 года рождения находился один в гараже на улице Заречной и пытался растопить печь дровами, используя бензин в качестве средства для розжига. В результате вспышки паров горючей жидкости школьник получил ожоги.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В МЧС России напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять детей без присмотра, хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах, а также не использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей.