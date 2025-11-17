Зеленский и Макрон подписали декларацию о покупке Украиной вооружения у Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал с Зеленским декларацию о намерении покупки Украиной у Франции вооружения. Зеленский назвал документ "историческим соглашением", которое предусматривает существенное усиление боевой авиации Украины и ее противовоздушной обороны.

По данным Reuters, соглашение заключено на 10 лет и рассчитано на ​​продажу киевскому режиму боевых самолетов Rafale, средств ПВО и ракет. Часть самолетов может поступить напрямую, но основная часть будет произведена в течение длительного срока. Как будут оплачиваться покупки вооружения, пока неясно.