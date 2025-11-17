В Перми пенсионерку зажало в дверях автобуса

В Перми водитель автобуса №47 зажал пассажирку дверьми и не заметив ее, тронулся с места. Об инциденте сообщили в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным очевидцев, все произошло на улице Баумана. Другие пассажиры начали кричать и стучать по стеклу водителя, пытаясь привлечь его внимание и заставить остановиться. Однако тот никак не реагировал на тревожные сигналы.

В итоге автобус проехал так некоторое расстояние, после чего, наконец, остановился, и водитель открыл двери. Женщина покинула салон. Получила ли она какие-либо травмы, не сообщается.