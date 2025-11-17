Крупнейший в России кремниевый завод с 1 января приостановит производство

Крупнейший в России кремниевый завод АО "Кремний", входящий в группу "Русала", приостановит производство с 1 января 2026 года.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Русала", это произойдет из-за профицита в мире и роста импорта кремния по демпинговым ценам в России. Ранее компания сообщала, что снизит производство кремния на 35%, примерно до 35 тысяч тонн в 2025 году на фоне мирового профицита из-за перепроизводства в Китае. В прошлом году выпуск кремния достигал 53,4 тысячи тонн.

"Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО "Кремний" вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года […] Завод "Кремний Урал" продолжит работать в неполную мощность", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос о планах по выпуску на следующий год.

АО "Кремний" уведомил о вынужденной приостановке производства правительство Иркутской области и администрацию Шелехова. Предприятие рассчитывает совместными усилиями найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий.

Согласно данным компании, производственная мощность крупнейшего в РФ завода "Кремний" достигает 34 тысячи тонн в год, а "Кремний Урал" – 27 тысяч тонн в год. Предприятия "Русала" являются единственными производителями рафинированного кремния в России, где годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.