В России могут принять поправки в ТК, которые коснутся 9,5 млн работающих россиян

В России готовы изменения в Трудовой кодекс. Речь идёт о поправках о платформенной занятости. Они могут затронуть 9,5 млн человек. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным

"Мы подготовили изменения в Трудовой кодекс в части регулирования платформенной занятости. Вы знаете, что принят закон о платформенной экономике, и, конечно же, необходимо урегулировать и трудовые отношения в этом плане. Если будут приняты эти изменения, это затронет порядка 9,5 млн работающих человек", - цитирует Черногаева пресс-служба Кремля.

Иных деталей он не привёл.