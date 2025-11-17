Свердловчан предупредили о перебоях в телевещании 18-22 ноября

Жители Свердловской области могут столкнуться с перебоями в работе теле- и радиовещания с 18 по 22 ноября. Об этом сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.

На протяжении четырех дней будут вестись профилактические работы. Из-за них 18 ноября в Реже, Новой Ляле, Михайловске и Байкалово возможны сбои в трансляциях "Радио России" и "Воскресение", а также на каналах РТРС-1 и РТРС-2.

Напомним, что в РТРС-1 входят такие каналы как "Россия 1", "Первый канал", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург-5 канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России" и "ТВ Центр". РТРС-2 отвечает за трансляцию СТС, ТНТ, РЕН ТВ, "Пятницы", "Спаса", телеканалов "Домашний", "Звезда", "Мир", ТВ3, МУЗ-ТВ.

19 ноября те же каналы и радиостанции могут работать с перебоями в Ирбите, Шале, Азанке и Кочневском.

20 ноября с проблемой с телеканалами столкнутся жители Екатеринбурга, Верхотурья и Савиново, 21 аналогичные сбои могут возникнуть в Туринске, Качканаре и Верхних Серег. То же касается и "Радио России".

22 ноября планируется завершить все работы отключением телевещания в поселке Ис.