Владимирская область представила туристический потенциал в Минске

Представители Владимирской области принимают участие в бизнес-миссии в Республике Беларусь.

В рамках деловой программы директор регионального Туристического информационного центра Марина Маркова и руководитель туркомпании «Истоки» Наталья Майорова провели презентацию проекта «Москва+Владимирская область. Путешествие в сказку».

В ходе презентации они рассказали о туристическом потенциале Владимирской области - новых туристических продуктах, развитии национального маршрута «Золотое Кольцо», создании объектов туринфраструктуры и т.д.

Стоит отметить, что среди жителей Беларуси маршрут "Золотое кольцо" пользуется большой популярностью, особенно такие города как Владимир, Суздаль, Муром и Гусь-Хрустальный.

На бирже деловых контактов команда Владимирской области провела достигал предварительных договоренностей о дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии с белорусскими представителями туристической сферы.

Таким образом, в ближайшем будущем группы туристов из Беларуси осуществят путешествия, в рамках которых они посетят достопримечательности Владимирской земли, а для представителей турбизнеса будут организованы специальные информационные туры.