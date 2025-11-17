Подростку ампутировали палец в социально-реабилитационном центра в Сысерти

Прокуратура проверит работу ГКУСО Свердловской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского района", где 14-летнему воспитаннику ампутировали палец на руке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, инцидент произошел 20 октября 2025 года. Мальчику прищемили руку дверью, что привело к травматической ампутации пальца на левой кисти. Установлено, что сотрудники соцучреждения вызвали медиков для оказания помощи только когда с момента происшествия прошло более получаса. Внутри учреждения не все камеры работали, а об инциденте с подростком не было сообщено в прокуратуру, что нарушает ст. 9 ФЗ 2Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

По результатам проверки межрайонная прокуратура директору социального учреждения внесла представление об устранении нарушений законодательства.

Помимо этого, в соцучреждение 11 ноября выезжали сысертский межрайонный прокурор Николай Прищеп, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзякова и первый заместитель министра социальной политики региона Евгений Шаповалов. Проверочные работы прокуратуры продолжаются.

В ведомстве также выяснят, законно ли в центре отказались передать ребенка под опеку сестре и перевели его в другое социальное учреждение. Помимо этого будет дана оценка действиям работников центра в отношении воспитанников.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования.