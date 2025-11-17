Автографы на медных катодах: первокурсников Технического университета УГМК посвятили в студенты

В минувшую пятницу, 14 ноября, на производственной площадке состоялась традиционная церемония посвящения в студенты Технического университета УГМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, в этом году к сообществу присоединились более 140 первокурсников. Директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин поздравил ребят с важным шагом и подчеркнул значение этого этапа в их профессиональном становлении.

"Вы сделали правильный выбор – быть инженером почетно и ответственно. С этого момента вы не просто студенты, а будущие специалисты, на которых будет опираться промышленность России. Помните: успех складывается из ежедневной работы, дисциплины и стремления становиться лучше", - отметил он.

К словам руководителя присоединились и представители производственных коллективов, пожелавшие студентам настойчивости и отметившие, что ждут будущих специалистов на предприятиях отрасли. Кульминацией события стало символическое посвящение: ребята оставили автографы на медных катодах, а старосты направлений, нажав красную кнопку, дали старт технологическому процессу на участке катодосдирочного оборудования.

После принятия Кодекса Чести Студента каждому первокурснику вручили "медный пятак". Это знак принадлежности к университетскому сообществу и корпоративный значок Технического университета УГМК. Праздничный день завершился в стенах университета студенческим "капустником".

Справка

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2025 году университет в третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

Университет готовит специалистов не только для предприятий горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России.

В этом году университет принял студентов на обучение по направлениям:

Горное дело (специалитет)

Металлургия

Электроэнергетика и электротехника

Автоматизация технологических процессов и производств

Технологические машины и оборудование

Информатика и вычислительная техника

Экономика.

Образовательные программы глубоко интегрированы с промышленностью: занятия ведут действующие специалисты отрасли. Студенты проходят стажировки на ведущих предприятиях, а многие из них получают персональные предложения о трудоустройстве еще до получения диплома.

Обучение бесплатное – на бюджетных местах или по договору с предприятиями. Все студенты обеспечены комфортными условиями проживания, современной учебной и лабораторной базой.