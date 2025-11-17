На круге Астраханского окружного казачьего общества «Всевеликое войско Донское» избрали атамана

Накануне единогласным решением атаманом окружного казачьего общества был избран действующий глава Черноярского района Дмитрий Заплавнов, чью кандидатуру поддержал и одобрил окружной Совет атаманов и Совет стариков. Такое решение было принято на круге Астраханского окружного казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в работе которого принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Приветствуя казаков, губернатор отметил, что три года подряд регион занимает первое место в рейтинге Федерального агентства по делам национальностей по реализации государственной политики в отношении казачества. Более 130 астраханцев-казаков стали участниками специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм многие из них удостоены государственных наград.

«Наши казаки приближают Победу не только на передовой. Многие организуют сбор и доставку гуманитарной помощи для бойцов и поддерживают их семьи. Это пример настоящего казачьего братства», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Вернувшиеся с фронта казаки продолжают службу на благо малой родины. Часть из них стали финалистами кадровой программы «Победоносец» для ветеранов СВО и проходят стажировку в региональных ведомствах.

С докладом о деятельности казаков в Астраханской области за 5 лет выступил атаман окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Дмитрий Заплавнов. Он сообщил, что в настоящее время в регионе действуют 18 казачьих обществ. В их состав входят 1278 человек, которые стоят на страже государственных границ, следят за правопорядком на астраханских улицах, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Также атаман отметил большую работу по развитию казачьей культуры, сохранение традиций казачества, военно-патриотическое и спортивное воспитание.

Кроме того, казаки обсудили и поддержали инициативу по установке памятника Ивану Грозному в Астрахани. Они уверены, что данное решение имеет большое значение для сохранения исто