В Сургуте отца погибшего на СВО бойца лишили выплат за смерть сына

В Сургуте суд лишил горожанина права на соцподдержку после гибели сына на полях специальной военной операции. Удовлетворён иск матери погибшего военнослужащего.

Основанием для такого решения стало то, что мужчина более 20 лет не оказывал материальную помощь, не интересовался жизнью ребёнка и не участвовал в его воспитании. Ребёнок полностью находился на иждивении матери.

Суд установил, что в материалах дела нет доказательств участия ответчика в материальном обеспечении сына. Сделан вывод о необоснованности прав отца на такие выплаты. Заочное решение суда вступило в законную силу, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.