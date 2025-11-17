Филиал высшей партшкола «ЕДИНОЙ РОССИИ» появится в Астраханской области

Обучение в этом филиале пройдут все секретари местных и первичных отделений, а также действующие депутаты и кандидаты на выборы. Об этом стало известно на XXXVII Конференции регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В заседании принял участие секретарь отделения партии, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Кроме того, глава региона вручил новым членам «ЕДИНОЙ РОССИИ» партийные билеты.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что основным приоритетом деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» была и остается поддержка участников специальной военной операции и их близких. В регионе действует 70 мер такой помощи, многие из которых разработаны по инициативе партии.

Только в этом году партийной командой организовано более двухсот выездов за ленту, собрано и доставлено на фронт свыше 2 тысяч тонн гуманитарных грузов. Еще 700 тонн отправлено в подшефный Кременской район Луганской Народной Республики. Игорь Бабушкин отметил, что в этом году запущена региональная кадровая программа «Победоносец» для астраханских ветеранов СВО.

Благодаря партийным проектам и Народной программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» особое внимание уделяется социальной сфере. Только в этом году открыто 11 новых ФАПов в сельских районах. Капитально отремонтировано 8 школ, еще 24 образовательных учреждения будут приведены в порядок в ближайшие два года. Кроме того, в 2025 году школьный автопарк области пополнили больше десятка новых современных автобусов.

«Наш регион – один из лидеров в России по обеспеченности транспортом школ в отдаленных населенных пунктах. Всё это – лишь небольшая часть масштабной работы в интересах астраханцев. Нужно продолжать её, не забывая, что мы несем полную ответственность за качество жизни людей», - резюмировал секретарь партии Игорь Бабушкин.

Об итогах избирательной кампания по избранию депутатов Городской Думы МО «Городской округ город Астрахань» в 2025 году доложил первый заместитель секретаря Астраханского регионального отделения партии Кирилл Каюков. Выборы проходили три дня, с 12 по 14 сентября. Явка трехдневного голосования составила 20,81 %, для сравнения в 2020 году она была 15,03%. По результатам предварительного голосования Астраханская область стала первой среди всех регионов России с уровнем выборов административных центров.

В 2026 году подойдут две большие избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Думы Астраханской области. Голосование пройдет по смешанной системе - часть депутатов избирать по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам.

В рамках Конференции регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» губернатор Игорь Бабушкин отдельно встретился с участниками заседания - ветеранам и действующими участниками СВО. Они обсудили реализацию мер поддержки, проводимых в регионе, в том числе и для их членов семьи.