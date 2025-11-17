Эксперты «Авито Недвижимость»: Екатеринбург в топ-3 городов России по объемам строительства жилья

Темпы роста строительства жилья в Екатеринбурге кратно опережают средние по России: с 2021 года прирост составил 90% (с 3200 до 5500 тыс. кв. м), в то время как в целом по стране — 23%*. Сегодня по объемам строительства столица Урала обгоняет Санкт-Петербург и уступает только Москве и Краснодару.

При этом спрос успевает за предложением: среди топ-5 городов по числу вводимых квадратных метров только две столицы и Екатеринбург в безрисковой зоне по показателю отношения распроданности к строительной готовности. Недвижимость города также привлекательна для покупателей из других регионов: на них приходится 27% от интереса к новостройкам Екатеринбурга.

«Первичный рынок жилья Екатеринбурга демонстрирует восстановление спроса во втором полугодии 2025-го, хотя совокупные продажи за 10 месяцев еще отстают от значений прошлого года. Причина в высокой базе, которую обеспечила действовавшая до июля 2024-го массовая программа льготной ипотеки, а также повышении ставки рефинансирования ЦБ РФ. Тренд последних месяцев — рост продаж на фоне снижения ставки, большей доступности ипотечных программ на рыночных условиях, а также информации об изменениях в условиях семейной ипотеки: с мая текущего года количество заключенных ДДУ выросло с 1400 до 2700 договоров в месяц», — комментирует Ольга Клещеева, руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Екатеринбурга на «Авито Недвижимости» составила 165 тыс. рублей за кв. м. Купить студию в новостройке в октябре 2025 года можно было за 4,75 млн рублей, «однушку» — за 6,8 млн рублей, «двушку» — за 9,37 млн рублей, «трешку» — за 12,5 млн рублей.

При текущем уровне цен субсидируемые государством ставки по ипотеке (Семейная ипотека, ИТ-ипотека и др.) по-прежнему остаются ключевым драйвером первичного рынка: в среднем за 10 месяцев 2025 года 61% сделок в Екатеринбурге совершались с привлечением жилищного кредита**, а по итогам октября доля сделок с ипотекой достигла 67%. Также популярны альтернативные сделки, когда для улучшения жилищных условий собственники продают текущее жилье.

По данным «Авито Недвижимости», 78% екатеринбуржцев, которые уже продали вторичную недвижимость или находятся в процессе реализации, будут приобретать взамен другую квартиру в готовом фонде или новостройке. Часто для таких сделок привлекаются агенты, которые закрывают всю цепочку сделок: 73% собственников жилья в городе продавали и покупали квартиру с одним и тем же агентом.

«Сегодня собственники ожидают от риелтора не просто помощи в продаже квартиры: им важно получить комплексное сопровождение, включая подбор новой недвижимости. Ключевым становится вопрос: кому действительно можно доверить такую сделку. Мы работаем над тем, чтобы этот выбор был прозрачным, простым и безопасным, поэтому развиваем программу “Комфортная сделка”, которая объединяет опытных специалистов с высоким рейтингом и отличной репутацией на платформе. Также для риелторов Екатеринбурга, а значит и их клиентов, мы запустили партнерский сервис и инструмент “Новостройки для агентов”, в котором уже собраны 120 проектов от 50 застройщиков города», — комментирует Мария Жильцова, руководитель бизнес-направления «Новостройки для агентов».

На вторичном рынке, который выступает донором для альтернативных сделок, объем предложения год к году сократился на 2%, при этом активно растет количество предложений долгосрочной аренды. Многие пользователи не видят возможности продать жилье из-за высоких ставок по рыночной ипотеке, поэтому принимают решение сдавать его. Заметную долю качественного предложения составляет «Новая вторичка»: квартиры в домах, построенных в 2021-2024 гг.: они на 8,5% дешевле, чем аналогичные варианты в новостройках. Что касается цены продажи вторичного жилья в Екатеринбурге. то год к году она прибавила 5%. В октябре 2025 года студию можно было в среднем купить за 4,1 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 5,5 млн рублей, двухкомнатную — за 6,8 млн рублей, трехкомнатную — за 9,7 млн рублей.

Спрос на вторичном рынке продолжает восстанавливаться после минимума в мае 2025 года**: тогда в Свердловской области заключили 4,2 тыс. сделок купли-продажи вторичной недвижимости (5,1 тыс. сделок в октябре 2025 года). Но накопленный результат за первые 10 месяцев года всё ещё на 10% ниже, чем за тот же период 2024-го.

Это приводит к частичному уходу собственников в сегмент долгосрочной аренды, на первичном — к необходимости поиска новых источников продаж, в том числе через партнерство с агентами и поиск покупателей из других регионов. Растет доля интереса к объектам Екатеринбурга из других регионов: на вторичном рынке она составляет 15% (11% годом ранее).

Ипотека на вторичном рынке остается дополнительным инструментом финансирования сделок: в III квартале 2025 года на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ отмечалось значительное увеличение доли ипотеки (30% в октябре против минимальных 15% в январе 2025-го). За 10 месяцев текущего года 24% сделок на вторичном рынке Екатеринбурга совершалось с использованием жилищных кредитов.

* данные ДОМ.РФ

** данные Роскадастра