17 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

"Ростелеком" забрал шесть медалей на международном чемпионате "Хайтек: навыки будущего" в Екатеринбурге

Команда компании "Ростелеком" заняла сразу три призовых места на международном чемпионате высокотехнологичных профессий "Хайтек: навыки будущего", забрав сразу шесть медалей. Чемпионат проходил в Екатеринбурге и собрал свыше 500 участников с 50 предприятий из 15 разных стран.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в компетенции "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП" Ростелеком" взял сразу две золотые медали – в международном и национальном зачетах, показа себя как лучших специалистов по волоконно-оптическим линиям связи. Помимо этого, компания забрала две серебряные медали в номинациях "Сетевое и системное администрирование" и "Корпоративная защита от внутренних угроз", а также две "бронзы" в категориях "Информационная безопасность" и "Машинное обучение и большие данные".

"Ростелеком" на международном чемпионате "Хайтек: навыки будущего" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

На протяжении целой недели лучшие специалисты мира демонстрировали свои навыки по 40 компетенциям. Команда "Ростелекома" показала достойные результаты, не только подтвердив уровень профессионального мастерства своих сотрудников, но и закрепив на мировом рынке статус одного из лидеров в области цифровых технологий, телекоммуникаций и кибербезопасности.

"Для “Ростелекома” поддержка и развитие высококвалифицированных кадров – ключевой приоритет. Участие в чемпионате “Хайтек” – возможность продемонстрировать компетентность и уровень подготовки наших специалистов, которые готовы адаптироваться под технические тренды отрасли. Свой профессионализм команда доказывает из года в год, занимая призовые места. Конкурсная среда не только проверяет навыки, но и стимулирует поиск новых решений для повышения эффективности труда и внедрения инноваций в производственные процессы", – заявил директор Екатеринбургского филиала компании "Ростелеком" Дмитрий Лукошков.

Участники 2025 года разрабатывали инновационные решения, тестировали отечественное оборудование и обсуждали вопросы импортозамещения в промышленности. По словам руководителя департамента HRM-технологий и аналитики компании "Ростелеком" и участника чемпионата Михаила Ипатова, победа его команды – это результат их упорства и ежедневных трудов – показатель многолетней системной работы в компании. Как итог, специалисты продемонстрировали, что могут сосредоточиться на своих задачах и не отвлекаться на внешние факторы.

К его словам присоединилась и другая участница соревнований – главный специалист подразделения информационной безопасности "Ростелекома" Наталья Литвиненко.

"Хайтек" – это не просто состязание, а площадка для обмена опытом и развития профессиональных навыков. Нам удалось продемонстрировать свои знания и почерпнуть новые идеи для будущих проектов", - сказала Литвиненко.

Отметим, что чемпионат "Хайтек" проводится на Среднем Урале с 2014 года. За все время в соревнованиях приняли участие конкурсанты из 25 стран. В 2025 году организаторами чемпионата выступили Агентство стратегических инициатив, правительство Свердловской области и министерство промышленности и торговли России.

Теги: Ростелеком, Хайтек: навыки будщего", Екатеринбург, чемпионат, награда, медаль


