Отменять экзамены "на выбор" для 9-х классов не будут

Отмены экзаменов "на выбор" для выпускников девятых классов не будет, но возможно распространение "облегченного" ОГЭ для поступающих в техникумы и колледжи на всю страну, сообщили в Рособрнадзоре.

"Об отмене [экзаменов по выбору] речи не идет. Но идет эксперимент по поступлению на обучение в колледж или техникум – можно сдать два предмета обязательных и пойти дальше обучаться. По итогам двух лет [эксперимента] будет решение – будет ли практика тиражироваться по всей стране", – сообщил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Эксперимент в текущем году проводился в трех регионах (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область), в 2026 году добавятся еще три региона.

Музаев отметил, что если брать за образец пример советской школы, то в ней никогда меньше четырех аттестационных экзаменов не было, и это правильно.