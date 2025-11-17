17 Ноября 2025
Свердловская область
Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург "подвинул" Питер по объему строительства

Екатеринбург закрепил за собой статус нового строительного хаба России, выйдя на третье место по объемам строительства после Москвы и Краснодара. Такие данные представила руководитель аналитического центра Авито Недвижимости Ольга Клещеева на встрече с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что еще в сентябре Екатеринбург занимал четвертую позицию. Эксперты прогнозировали, что столица Урала "подвинет" Питер по этим показателям. Как сообщалось, за последние пять лет объемы ввода жилья в Свердловской области рекордно выросли. При этом около 95% всего объема строительства в области приходится именно на Екатеринбург.

"С 2020 года Екатеринбург увеличил объемы строительства на 90%, что в четыре раза превышает среднероссийские показатели", — отметила Ольга Клещеева, руководитель аналитического Авито Недвижимость. По ее словам, город демонстрирует рекордные темпы развития, став инвестиционно привлекательным центром Уральского региона.

(2025)|Фото: avito.ru

Ольга Клещеева отметила, что несмотря на снижение количества сделок на первичном рынке на 19% за 10 месяцев 2025 года, эксперты наблюдают восстановление спроса.

"В ноябре мы видим объем сделок, сопоставимый с декабрем 2024 года, что вселяет оптимизм", — добавила руководитель аналитического Авито Недвижимость. Вторичный рынок показал себя более устойчивым - снижение сделок составило лишь 10%, при этом объем долгосрочной аренды вырос более чем в два раза.

Пресс-завтрак Авито Недвижимость: развитие рынка жилой недвижимости в Екатеринбурге(2025)|Фото: Авито

Ключевыми тенденциями рынка стали: рост цен на 8% при снижении ключевой ставки, более 60% сделок совершаются с использованием ипотеки.

Кроме того, эксперт сообщила, что Екатеринбург вместе с Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году сумел остаться в "безрисковой зоне" по показателю отношения распроданности к строительной готовности. В 2023 году вне зоны риска были также Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодар.

Особенностью рынка стало увеличение доли покупателей из соседних регионов — Челябинской области, ХМАО, Пермского края что подтверждает статус Екатеринбурга как центра притяжения Урала. Аналитик также отметила, что на сегодняшний день покупатели все чаще предпочитают общаться через чаты вместо телефонных звонков.

(2025)|Фото: avito.ru

По прогнозам экспертов, ноябрь и декабрь покажут позитивную динамику по сделкам, что позволит сократить отставание от показателей прошлого года.

Рост строительной активности сопровождается развитием цифровых сервисов на рынке недвижимости. Компания "Авито" активно развивает сервис "Комфортная сделка" - программа для быстрой продажи вторичной недвижимости, в которой агенты получают контакты собственников от "Авито Недвижимости", а также могут добавлять свои объекты. В программу включено продвижение объектов, а для попадания в программу агент и агентство проходят отбор по качеству услуг и репутации.

На сегодняшний день спроси на услуги агентов растет - в Екатеринбурге только 25% собственников отказываются от работы с агентом из-за комиссии (для сравнения - в других городах-миллионниках показатель составляет 46%). 53% собственников консультируются с агентом еще до продажи.

Теги: строительство, Авито недвижимость, строительный хаб, новостройки, вторичное жилье, комфортная сделка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

