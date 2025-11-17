17 Ноября 2025
Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени начала работу "Школа мэров"

Управленцы со всех округов России приехали в Тюмень на образовательную программу "Школа мэров". Тюменская область стала одним из 10 субъектов, в которых участники изучат лучшие практики. От региона в проекте участвуют глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич и руководитель Голышмановского округа Александр Ледаков.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил о том, что предстоит продемонстрировать подходы, которые в своей работе использует региональная власть.

"Расскажем о развитии кластеров: нефтегазового, строительно‑индустриального, туристического. Уверен, кто-то из участников увидит себя в качестве будущего партнера нашего региона, и мы сможем выстроить новые межмуниципальные и межрегиональные связи", - полагает Пантелеев.

По словам мэра Тюмени Максима Афанасьева, подготовлена насыщенная программа: экскурсии по Тюмени, презентация общественных пространств, жилых комплексов, промышленного потенциала и комплексного развития территорий.

"Поделимся успешными инвестиционными проектами с привлечением внебюджетных средств. Ведь не секрет, что за последние 20 лет мы не только приросли в два раза населением, но и увеличили долю инвестиций на человека. Также коллеги узнают о формировании брендбука нашего города и многом другом", - отметил Афанасьев.

В Тюменской области для привлечения новых кадров управленцев идёт активное сотрудничество с вузами региона и страны. Заместители главы Тюмени и руководители департаментов участвуют в защитах дипломов, что позволяет заметить перспективных управленцев и предложить им направления для работы. Также в регионе реализуется система наставничества: будущие специалисты проходят стажировку в местных органах власти, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: "Школа мэров", Тюмень


