17 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Паслер анонсировал открытие четырех новых поликлиник к концу года

До конца текущего года в Свердловской области появится четыре новые поликлиники. О скором завершении строительства в своих социальных сетях рассказал губернатор Денис Паслер.

По его словам, первое медучреждение располагается в Серове. Строительные работы почти завершены. Новое здание будет в семь раз больше действующего и рассчитано на 500 посещений в смену. В нем расположатся диагностические, хирургические и педиатрические блоки, дневной стационар, лаборатория и современные зоны ожидания.

Новая поликлиника в Свердловской области(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Двухсекционная детская поликлиника в Березовском также предполагает 500 посещений в смену. Здание находится в высокой степени готовности - на четырех этажах разместятся все профильные специалисты.

Новая поликлиника в Свердловской области(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Скорое открытие одноэтажной детской поликлиники ждут и жители Арамили. Площадь здания составляет 4,7 тыс. кв.м., что в восемь раз больше действующего медучреждения. В отдельном крыле разместятся педиатры, узкие специалисты, кабинеты физиолечения и функциональной диагностики, а также бассейна для малышей.

Новая поликлиника в Свердловской области(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

Новая поликлиника в Свердловской области(2025)|Фото: telegram-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler

В Реже строительство поликлиники уже завершено и сейчас проходят итоговые проверки перед вводом в эксплуатацию. Последние два объекта рассчитаны на 150 посещений в смену.

"В ближайшие годы планируем построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 ФАПов, амбулаторий и центров общеврачебной практики", - добавил Паслер.

Добавим, что этой осенью также были открыты три новые поликлиники: две детские в Екатеринбурге и одна взрослая в Артемовском.

Теги: Паслер, поликлиника, строительство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

