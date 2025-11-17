Своими силами против бездорожья: на Южном Урале участник СВО отсыпал дорогу за собственный счет

Участник СВО, житель поселка Петровский Челябинской области потратил 120 тысяч рублей на отсыпку улицы Славянская, в то время как местная администрация отказывает в капитальном ремонте. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Народного фонта".

По данным общественной организации, участник СВО устал ждать внимания местной администрации к критическому состоянию дороги и за собственные средства отсыпал дорогу, спасая ее от летней грязи и зимнего бездорожья.

Жители жалуются, что летом дорога превращается в непроходимую кашу, в которой вязнут машины. Зимой ее почти не чистят, что создает серьезные проблемы для передвижения людей как на машинах, так и пешком.

После того как мужчина проявил инициативу и вложил собственные средства в отсыпку дороги, он обратился к администрации с просьбой включить улицу Славянская в план капитального ремонта. Однако снова получил отказ – в местной казне на это нет средств. При этом местная администрация отмечает, что периодически проводит выравнивание дороги автогрейдером, хотя это не решает проблему весенне-осенней грязи и зимних завалов.

"Народный фронт" обратился в прокуратуру с просьбой добиться включения дороги в план капитального ремонта администрации Красноармейского района.