В Верхней Пышме в четвертый раз проходит "Кубок Урала" по хоккею

В Верхней Пышме уже в четвертый раз проходят игры детского хоккейного турнира "Кубок Урала". Старт соревнованиям среди игроков 2015 года рождения дали Благотворительный фонд "Дети России" совместно с ассоциацией "Спортивно Патриотический Клуб "ФОРПОСТ", СРОО "Ладья", РОО "Федерация хоккея Свердловской области" при поддержке министерства физической культуры и спорта Свердловской области и Благотворительного фонда "Вклад в будущее".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе БФ "Дети России", состязания проходят с 14 по 19 ноября 2025 года в Верхней Пышме. За главный приз борются десять детских команд из шести регионов России, а также игроки из республики Беларусь. Всего на льду "Кубка Урала" состязаются 200 спортсменов. Многие из них уже участвовали в серьезных турнирах, добивались успехов и не сомневаются: спорт и хоккей прочно вошли в жизнь. Ребята намерены показать хорошую игру, каждая команда стремится к победе.

Ярким событием для спортсменов стала встреча с хоккейной легендой Павлом Дацюком.

"Добро пожаловать на эту замечательную арену, на классный турнир. Вы все – чемпионы, вы очень талантливы, но талант раскроется, только если будете много тренироваться, трудиться, слушать своих тренеров, родителей не забывать учиться и оставаться дружными", - обратился к участникам во время открытия состязаний Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Его слова ребята и зрители встретили восторженными возгласами и овациями. В честь старта турнира "Кубок Урала" организаторы вручили игрокам подарки. Среди памятных сувениров с символикой состязаний – именные карточки и шайбы с автографами Павла Дацюка.

Участников и зрителей поприветствовали, пожелали успешных матчей и красивой игры Ольга Василевич, консул Генерального консульства республики Беларусь в Екатеринбурге и Татьяна Титова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области.

"Мы ежегодно радуем ребят не только встречами со спортивными кумирами, призами, подарками. Делаем так, чтобы каждый день состязаний был для них связан с самыми лучшими, самыми яркими событиями. С новыми гранями мастерства. Хоккей любим на Урале, в России и за ее пределами. Он дарит незабываемые эмоции и объединяет людей. Не сомневаюсь, обретая соперников, игроки нашли и единомышленников, друзей. И важный опыт на пути к большим победам", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

В течение недели юные хоккеисты будут соревноваться за главный приз – почетный кубок турнира. Ребят ждет не только насыщенная спортивная, но и экскурсионная программа. Они побывают в музеях, посетят летную школу, где смогут совершить полет на авиасимуляторе, побывают в цехах Свердловской киностудии. Также игроки пройдут спортивное тестирование, в ходе которого оценивается взрывная сила ног и рук, стартовое и дистанционное ускорение, координация. Его результаты будут переданы наставникам юных хоккеистов.

"Кубок Урала" проходит уже четвертый год. С 2022 года в нем приняло участие 550 игроков из 12 регионов России. В этом году на лед вышли игроки от Калининграда до Магадана.

По словам заместителя министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрея Зяблицева, "Кубок Урала" для многих юных игроков стал стартовой площадкой для спортивных успехов. Состязания поддерживают в ребятах дух соперничества и стремление к мастерству, дружелюбное отношение к товарищам и соперникам.

"Мы рады видеть участников турнира, рады, что расширяется география, и он снова международный. Надеюсь, что все игроки покажут класс и победит сильнейший!", - пожелал игрокам в день старта глава городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов.

Соревнования обретают историю и спортивный вес. В этом году турнир включен в календарный план министерства физической культуры и спорта Свердловской области. Появился у "Кубка Урала" и собственный талисман – Медведь-хоккеист, который впервые предстал перед зрителями и участниками в ходе открытия. Имя для персонажа, который символизирует доброту и силу, уральский характер и непобедимость, выберут болельщики.

Игры проходят четвертый день. Участие не требует вступительного взноса, детям предоставляют профессиональный лед, судейство, обеспечивают проживанием и питанием. Главный судья "Кубка Урала" – Станислав Раминг, главный судья КХЛ. Игры транслируются on-line и сопровождаются спортивным комментированием.