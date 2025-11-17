Украинцам придется вернуться домой - глава МВД Британии

Украинцы, которые после начала СВО приехали в Британию, должны понять, что рано или поздно им придется уехать. Об этом заявила министр внутренних дел королевства Шабана Махмуд.

Она сказала, что Лондон изменит правила предоставления убежища. Теперь просителям убежища из числа нелегалов увеличат срок с 5 до 20 лет, а легальным мигрантам - до 10 лет. Кроме того, эти заявки будут пересматриваться каждые 2,5 года. Смысл том, что если страна, из которой приехал мигрант, станет безопасной , то мигрантов депортируют обратно. Тем самым власти Британии дают понять, что временное предоставление убежища не будет приводить к разрешению на постоянное проживание. В том числе это касается украинцев, которым никто не обещал, что их принимают в Британии навсегда. Ведь большинство украинских беженцев хотят вернуться домой, сказала Махмуд.

По ее словам, задача правительства - объединить страну, что без контроля миграционного потока невозможно. Об этом говорил ранее и премьер Кир Стармер.

The Times пишет, что британские власти вдохновлены примером Дании. Там увеличили срок жизни в стране перед подачей заявления на постоянное проживание. В результате количество заявлений о предоставлении убежища сократилось до 40-летнего минимума, а 95% просителей получили отказ.

Огромная миграция стала причиной массовых протестов в стране. Акция против миграционной политики, прошедшая в сентябре в Лондоне, стала одной из самых массовых в истории. В ней участвовали сотни тысяч человек.

По данным на июнь 2025 года, по программам для украинских беженцев было выдано 275 тысяч виз. В начале этого года Британия закрыла прием заявок по Homes for Ukraine, которая была одной из основных программ, которая предоставляла украинским беженцам возможность проживать в стране, но недавно еще на два года продлила действие программы Ukraine Permission Extension, которая позволяет законно находиться в стране до 18 месяцев гражданам Украины, которые уже имеют статус по одной из визовых программ. Однако, судя по словам Махмуд, всему приходит конец и вечно это продолжаться не будет.