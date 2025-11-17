В Челябинске приостановили деятельность магазина доставки суши

В Челябинске на неделю приостановили работу магазина доставки суши. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре Южного Урала. Роспотребнадзором была проведена поверка.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ и жалобы работников. Так, по словам бывшей сотрудницы магазина, в заведении на улице Котина повсюду ползали тараканы – они падали с потолка, бегали по столам, где готовят роллы, и иногда попадали в пакеты с заказами. Также для приготовления блюд иногда использовались списанные продукты, из-за чего роллы разваливались по дороге к клиентам.

Кроме того, сотрудников магазина просили за дополнительную плату писать положительные отзывы. При этом, как утверждает бывшая работница, обещанные за отзывы деньги не перечисляли.

В результате проверки Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований (гигиены, чистоты помещений, хранения продуктов, безопасности приготовления пищи). Заведение опечатано. На владельца магазина возбудили административное дело по статье 6.6 КоАП РФ. Далее его рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.