Число покупок сигарет в России за год снизилось на четверть

В России за год почти на четверть снизилось число покупок сигарет (осень 2024 – осень 2025). Средняя стоимость пачки сигарет в стране выросла на 13% - до 232 руб., передает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков "Контур.Маркета".

Выяснилось, что в одном российском регионе – Красноярском крае – продажи сигарет выросли на 5% вопреки федеральному тренду. Другое исключение – Краснодарский край – там стоимость табачных изделий снизилась на 19%. Интересно, что на продажах снижение цен не отразилось никак.

Также известно, что число магазинов, торгующих табачными изделиями, выросло на 40%.