Жителя Тульской области заподозрили в переводе ВСУ средств в криптовалюте

Задержан житель Тульской области, который переводил денежные средства в криптовалюте вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщает ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). 32-летний мужчина заключен под стражу.

Ранее в Екатеринбурге был задержан 33-летний гражданин РФ, перечислявший деньги со своего банковского счета на счет одной из зарубежных организаций, осуществляющих ресурсное обеспечение ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".