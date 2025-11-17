17 Ноября 2025
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Полпред и губернатор Южного Урала встретились с участниками фестиваля «100 лучших просветителей УрФО»

В прошедшем накануне фестивале «100 лучших просветителей Уральского федерального округа» приняли участие полпред  Президента Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, Челябинская область стала площадкой  проведения одного из масштабных просветительских событий УрФО.

Обращаясь к участникам мероприятия, Артем Жога отметил важную роль лекторов в формировании ценностей подрастающего поколения и расширения его кругозора.

«Очень важно собирать просветителей вместе, чтобы у них была возможность делиться друг с другом своим уникальным опытом, наработками и историями. Уверен, что информация, которую вы здесь получите, будет и в дальнейшем работать на укрепление суверенитета нашей Родины, увеличивая ее культурный, экономический и военный потенциал», – подчеркнул полпред.

Артем Жога особо отметил, что среди 100 лучших просветителей есть и ветераны спецоперации.

«Ребята, которые возвращаются со спецоперации, обладают громадным жизненным опытом, они гиперотвественны и поэтому, как никто другой, могут рассказать молодежи о любви к Родине и чувстве долга», – заявил Артем Жога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Фестиваль объединил ведущих лекторов Общества «Знание» из всех субъектов УрФО, которые поделились лучшими практиками, представили новые идеи и обсудили актуальные задачи развития просветительского движения.

«Слово «просветитель» имеет особое значение. Сегодня быть настоящим просветителем сложнее, чем раньше, и условия более жесткие: чтобы собрать аудиторию, быть интересными, получать обратную связь, нужно прилагать гораздо больше усилий. Искренне желаю вам всем стать настоящими просветителями. Хочу поблагодарить Артема Владимировича за внимание к нашему региону – это очень важно», – обратился к участникам фестиваля Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Фестиваль «100 лучших просветителей УрФО» проходил с 14 по 17 ноября. Программа мероприятия включала насыщенные образовательные кейсы, в том числе лекции по ораторскому мастерству, групповую работу по постановке и достижению целей, мастер-классы по нескольким ключевым направлениям, проведение интеллектуальной игры по мотивам «Что? Где? Когда?», патриотической викторины «Россия в деталях» и нетворкинг «Клубы по интересам».

Одним из организаторов фестиваля выступило Российское общество «Знание», которое осуществляет просветительскую работу в регионах.

«Лекторы Уральского федерального округа – наша главная опора, которая демонстрирует единство через обмен опытом и региональное взаимодействие. Каждый из них – эталон, за которым должны идти и все остальные лекторы на территории Уральского федерального округа и остальных регионов России. Мы очень ценим ваш труд и благодарны за ежедневный вклад. Сделаем всё, чтобы увеличить число лекторов, улучшить качество их работы и условия», — отметил на площадке форума директор департамента по работе с регионами Российского общества «Знание» Александр Борисов.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

В рамках программы фестиваля также прошла встреча полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артема Жоги и губернатора Челябинской области Алексея Текслера  с участниками мероприятия в формате открытого микрофона.

«Считаю, что в Уральском федеральном округе должно быть как можно больше лекторов с совершенно разными историями, способных на личном примере воспитывать подрастающее поколение. В нашей стране живут люди, которые крепче стали. Металл может ломаться и ржаветь, а патриотический дух россиян выдержит любое испытание», – сказал в ходе встречи Артем Жога.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что основная задача сегодня – сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей.

«Мы утвердили стратегию развития региона. Она полностью совпадает с целями и задачами, поставленными Президентом России в рамках национальных целей развития. Стратегия включает в себя девять основных направлений. Первое, самое важное направление – это инициатива «Все для Победы». Остальные направления касаются всех сфер жизни региона», – обозначил Алексей Текслер.

Глава региона также акцентировал внимание на том, что просветители могут внести свой вклад в реализацию стратегии развития региона, занимаясь  информированием жителей о развитии области, о положительных изменениях, проводя борьбу со стереотипами.

«Нужно находить интересные темы для просветительских программ, организовывать совместные мероприятия, например, выезды в знаковые для региона места. Причем это могут быть не только природные, но и промышленные локации. О наших предприятиях, о промышленном туризме можно рассказывать очень интересно. Мы в регионе активно развиваем это направление», – обратил внимание участников фестиваля Алексей Текслер.

Глава Южного Урала призвал помнить, что слово – это оружие.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Когда против нашей страны развязана «информационная война», а западная пропаганда направлена на то, чтобы исказить реальность, обмануть людей. Основой, которая нас скрепляет, являются духовность, вера, русский язык, великая культура – то, что формирует нашу идентичность. Ваша задача – сделать все, чтобы у людей был ясный и понятный ответ на вопросы идентичности. Это крайне важно, потому что именно это обеспечивает будущее нашей страны», – подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе встречи Алексей Текслер также  рассказал о шефской помощи воссоединенным территориям, о вкладе Челябинской области в формирование ядерного щита России и о работе выдающегося ученого Игоря Курчатова.

В  рамках состоявшейся дискуссии обсуждались вопросы взаимодействия лекторов Общества «Знание» и представителей СМИ. Губернатор поддержал идею создания совместных просветительских проектов Общества «Знания» и СМИ Челябинской области и предложил создать серию лекций о причинах начала СВО.

По итогам встречи принято решение о создании сообщества просветителей УрФО на базе национального мессенджера МАХ, а также серии совместных лекций.

(2025)|Фото: uralfo.gov.ru

В завершение встречи полпред Артем Жога и губернатор Алексей Текслер вручили награды просветителям и участникам Общества «Знание»: Благодарственные письма Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и Благодарственные письма губернатора Челябинской области.

Теги: артем жога, алексей текслер, 100 лучших просветителей уральского федерального округа, просветители, общество знание


