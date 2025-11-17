В Тюмени могут снести остановочные комплексы

В Тюмени может начаться снос остановочных комплексов. Это случится, если решение об этом примет Арбитражный суд региона.

Иск подало ООО "Максимус". Оно считает нарушенным своё исключительное право на произведение и промышленный образец остановочных павильонов. Ответчиком выступает ООО "Производственная компания "ТМ-Ресурс"".

Как следует из заявления, ООО "Максимус" является обладателем исключительных прав на проекты остановочных павильонов, а также на промышленные образцы автопавильонов. Истцу стало известно, что частью электронного аукциона, организованного департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Тюмени, стал конкурс на заключение муниципального контракта на поставку автопавильонов. В нём победила компания "ТМ-Ресурс". С ней заключён муниципальный контракт на поставку и размещение автопавильонов, которые в настоящее время уже установлены.

"Максимус" полагает, что размещенные ответчиком автопавильоны содержат признаки переработки по меньшей мере одного из проектов остановочных комплексов правообладателя, а также все существенные признаки промышленного образца по патенту. Истец не давал ответчику согласие на использование какого-либо из спорных проектов остановочных комплексов, а также промышленных образцов, принадлежащих ему, поэтому обратился в суд.

Среди требований – обязать "ТМ-Ресурс" снести автопавильоны, установленные по муниципальному контракту, без выплаты какой-либо компенсации. Иск принят и вскоре будет рассмотрен, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.