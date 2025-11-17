В Алма-Ате после звука взрыва в одном из районов отключилось электричество

Казахстанские СМИ и Telegram-каналы сообщили о громком звуке как от взрыва, который слышали утром 17 ноября недалеко от озера Сайран в Алматы. После этого в нескольких домах Ауэзовского района города отключилось электричество, в течение получаса энергоснабжение было восстановлено, передает канал Orda.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям городской администрации сообщили, что загорелась трансформаторная подстанция. Пожарные ликвидировали огонь, а энергетики отключили объект от сети, информацию о взрыве в ведомстве не подтвердили.