В Екатеринбурге после ноябрьской оттепели резко похолодает

На этой неделе в Екатеринбурге ожидается потепление, однако затем в город придет резкое похолодание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 17 ноября в столице Урала ожидается около нуля, 18 ноября плюс 2-4 градуса, а 19 ноября потеплеет до 6-8 градусов. При этом осадки в ближайшее время маловероятны.

Уже со второй половины недели период оттепелей завершится, но суровых морозов синоптики пока не ожидают. До конца недели в городе будет от нуля до 3 градусов мороза днем и до 5-8 градусов мороза ночью.

Стоит отметить, что в этом году средняя температура воздуха с начала ноября на три градуса выше обычной. Ранее сообщалось, что ноябрь 2025 года в Свердловской области будет достаточно теплым.