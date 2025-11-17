Поисковик из Челябинска нашел медальон советского солдата

На студенческой "Вахте памяти" в Псковской области комиссар поискового отряда "Сварог" из Института агроэкологии Южно-Уральского государственного аграрного университета Георгий Жарков обнаружил медальон советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает студенческий поисковый отряд "Сварог". Экспедиция проходила на территории Дновского района, на месте, где располагался бывший лагерь для военнопленных "Luftlager I Dno" (один из самых больших лагерей немецких оккупантов для военнопленных на Северо-Западном фронте, куда привозили солдат СССР).

Записка в медальоне с данными советского солдата хорошо сохранилась и позволила установить имя павшего бойца. Им оказался Гизатулла Хамидулин, уроженец Татарстана, родившийся в 1909 году и ушедший на фронт в 1941 году. Личные вещи павшего красноармейца передали его родственникам из Снежинска. Останки бойца были обнаружены на раскопках белорусскими поисковиками и военнослужащими Вооруженных сил Республики Беларусь.