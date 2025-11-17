В Краснотурьинске предприятие выплатит 5 миллионов бывшей сотруднице, потерявшей руку

Жительница Краснотурьинска получит от бывшего работодателя компенсацию в 5 млн рублей за потерю руки во время работы на производстве. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 сентября 2024 года на одном из филиалов АО "Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий", когда аппаратчик-гидрометаллург приступила к выполнению своих трудовых обязанностей на участке декомпозиции 2 цеха. При обслуживании вакуум-фильтров сотрудница зацепилась за выступающие части вращающегося барабана вакуум-фильтра, которым затянуло руку в механизм. В результате, женщина лишилась правой руки, повредила левую и получила другие травмы.

На место прибыла бригада "скорой", которая госпитализировала пострадавшую. Согласно медицинскому заключению, пациентке причинен тяжкий вред здоровью.

Комиссия Государственной инспекцией труда в Свердловской области выяснила, что основной причиной несчастного случая явилась эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования. При этом, специалисты не выявили факта грубой неосторожности со стороны самой сотрудницы. Тогда прокуратура направила в Краснотурьинский городской суд исковое заявление с требованием взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с работодателя в пользу женщины 5 млн рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.