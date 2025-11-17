Денис Паслер проведет первую прямую линию для жителей Свердловской области

Денис Паслер проведет свою первую прямую линию в должности губернатора Свердловской области и ответит на вопросы жителей региона. Как передает департамент информационной политики Свердловской области, трансляция запланирована на 26 ноября в 18.00.

Свердловчанам предлагают уже сейчас задать свои вопросы. Сделать это можно на сайте дениспаслер.рф, на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и в социальных сетях губернатора "Вконтакте", Telegram-канале или "Одноклассниках".

Трансляция будет доступна:

Напомним, по итогам выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, Денис Паслер набрал 61,30% голосов избирателей. Явка избирателей составила 36,27%, что значительно меньше, чем на выборах губернатора в других регионах, однако ранее тогда еще вице-губернатор Олег Чемезов отметил, что результат у региона все равно сам по себе достаточно высокий.

На своей инаугурации Паслер отметил, что перед выборами проехал всю область и выяснил, чем живут и с какими проблемами сталкиваются жители разных районов и городов. Результаты этих поездок легли в основу предвыборной программы губернатора. Теперь предстоит воплотить ее в жизнь и реализовать проекты, направленные на рост экономики и улучшение качества жизни свердловчан. Тогда же губернатор призвал бизнес, политические партии и общественные объединения присоединиться к выполнению его программы. "Принцип один: что на пользу родине и народу - делать!" - подчеркнул он.