Предложено расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

ЛДПР инициирует обращение к правительству с инициативой распространить действие семейной ипотеки на рынок вторичного жилья.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, текущие условия программы недоступны для многих россиян, особенно в регионах. Он привел в пример Кировскую область, где средняя зарплата составляет 65 тыс. руб., а ежемесячный платеж по ипотеке может достигать 90 тыс.

Парламентарий предложил не только смягчить условия кредитования, но и значительно расширить перечень городов, где можно использовать льготную программу для покупки "вторички", которая часто дешевле новостроек.

Идею ЛДПР поддерживают и в других парламентских партиях. Так, "Справедливая Россия" последовательно выступает за полное распространение ипотеки на вторичный рынок, а КПРФ готова к обсуждению этого вопроса с правительством. В "Единой России" также считают, что условия программы нуждаются в пересмотре для повышения ее доступности в регионах, сообщают "Известия".

Активная фаза роста цен на недвижимость завершена, в дальнейшем рост цен превысит 4-5% в год, заявил ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, в минувшем квартале цены на новостройки выросли на 0,6%, на вторичку – снизились на 0,9%.