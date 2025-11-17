Разница между пенсиями работающих и незанятых опустилась до 3,5 тысяч

В России разница между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров достигла исторического минимума с 2021 года, составив менее 3,5 тыс. руб.

По данным Соцфонда за девять месяцев 2025 года, неработающие граждане получали в среднем 25,9 тыс. руб., а трудоустроенные — 22,4 тыс. руб. Эксперты называют две основные причины сближения этих показателей. Во-первых, это возобновление полномасштабной индексации выплат для работающих пенсионеров (на 9,5% в 2025 году). Во-вторых, постепенное повышение пенсионного возраста приводит к тому, что новые пенсионеры выходят на заслуженный отдых с более длительным стажем и большим количеством баллов.

Аналитик Наталья Мильчакова прогнозирует, что эта тенденция сохранится, так как оба фактора продолжают свое действие, сообщают "Известия".

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в России нет предпосылок для повышения пенсионного возраста.