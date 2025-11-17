Группа Reflex застряла в аэропорту Усинска на трое суток из-за Utair

Выступление группы Reflex в Москве оказалось под угрозой срыва из-за многодневной задержки авиарейса.

Коллектив, находящийся в юбилейном туре, трое суток не может вылететь из города Усинска в Коми. Как сообщил в социальной сети "ВКонтакте" президент продюсерской компании Вячеслав Тюрин, рейс "Ютейр" переносил уже три раза, при этом перевозчик не информирует пассажиров о причинах происходящего.

По данным Telegram-канала Mash, в аэропорту застряли все шестеро музыкантов. Из-за задержки также сорвалась запись нового трека. По словам музыкантов, в аэропорту толкучка — вылететь могут только частники на своих самолетах.

Кроме того, в воздушной гавани нет нормального туалета — для этого приходится ездить в город. Артисты рассказали: в помещении большая толкучка, бизнес-зала нет, а туалет просто не пригоден для использования. Ребятам пришлось вызвать такси и поехать в город.