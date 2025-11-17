Стало известны детали обвинения во взяточничестве в деле замглавы "Роскосмоса"

Расследование громкого уголовного дела о хищении и легализации более 435 млн руб., выделенных на создание высокотехнологичного барокомплекса для нужд "Роскосмоса", авиации и атомной промышленности, подошло к концу.

Главным обвиняемым является экс-замглавы "Роскосмоса" Олег Фролов. Как сообщает "Коммерсантъ", дело, заведенное в декабре 2023 года, получило неожиданное развитие: следователи предъявили фигурантам дополнительное обвинение во взяточничестве. Это отложило завершение процесса ознакомления с материалами почти на год.

По данным издания, взятка в 5 млн руб. была получена от подрядчика в обмен на контракт по закупке комплектующих по искусственно завышенным ценам. Сами взяткодатели, раскаявшись, избежали уголовного преследования по этой статье, но будут отвечать за мошенничество вместе с остальными. В ближайшее время дело с обвинительным заключением будет передано в Генпрокуратуру РФ для утверждения.