АПК Владимирской области завершает сезон успешно

Накануне в областной филармонии состоялось награждение тружеников села региона.

"Благодаря государственной политике по развитию сельских территорий, самоотверженному труду и профессионализму наших аграриев отрасль идёт на подъём", - отметил в приветственном слове губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В 2025 году погодные условия благоприятствовали сельскохозяйственным работам.

По предварительным данным, сельхозпредприятия региона намолотили 318 тысяч т зерна при урожайности около 35 ц/га (в 2024 году было 26,6 ц/га), собрано более 95 тысяч т картофеля, что на 25% больше 2024 года, введено в сельхозоборот ещё более 10 тысяч га земель, валовое производство молока может превысить 530 тысяч тонн, в 2,5 раза увеличилось поголовье свиней, производство мяса выросло на 20%.

Также дали хорошие результаты эксперименты по выращиванию технической конопли, мискантуса, уникальный проект по производству высокорослой голубики и опытная посадка сои. В этом году была осуществлена первая в истории региона поставка партии племенных овец в Тверскую область. Пищевая промышленность планомерно наращивает обороты. Почти на 5% увеличились переработка и консервирование молочной продукции, на 4% – рыбы, на 3,4% – мяса и мясной пищевой продукции

"Для привлечения специалистов в АПК работаем в русле национального проекта «Кадры», занимаемся комплексным развитием сельских территорий: обеспечением работников предприятий жильём, доступностью соцобъектов, благоустройством – всем, что называется современным качеством жизни", - подчеркнул Александр Авдеев.

Так, благодаря совместной работе с Заксобранием и работодателями во Владимирской области в 2025 году в среднем в 3,5 раза увеличили стартовый капитал для молодых специалистов сельского хозяйства. Если в 2024 году он составлял от 150 до 250 тысяч рублей, то в этом году – от 430 тысяч рублей до 1 млн 100 тысяч рублей. Если раньше количество получателей было 10, в этом году документы на поддержку подали 36 человек.

В завершении мероприятия губернатор вручил труженикам села региональные награды и поздравил с завершением очередного сельскохозяйственного сезона, поблагодарив за плодотворный труд.