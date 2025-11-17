АПК Владимирской области завершает сезон успешно

17 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Владимирская область
Фото: Накануне.RU

АПК Владимирской области завершает сезон успешно

Накануне в областной филармонии состоялось награждение тружеников села региона.

"Благодаря государственной политике по развитию сельских территорий, самоотверженному труду и профессионализму наших аграриев отрасль идёт на подъём", - отметил в приветственном слове губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

В 2025 году погодные условия благоприятствовали сельскохозяйственным работам.

По предварительным данным, сельхозпредприятия региона намолотили 318 тысяч т зерна при урожайности около 35 ц/га (в 2024 году было 26,6 ц/га), собрано более 95 тысяч т картофеля, что на 25% больше 2024 года, введено в сельхозоборот ещё более 10 тысяч га земель, валовое производство молока может превысить 530 тысяч тонн, в 2,5 раза увеличилось поголовье свиней, производство мяса выросло на 20%.

Также дали хорошие результаты эксперименты по выращиванию технической конопли, мискантуса, уникальный проект по производству высокорослой голубики и опытная посадка сои. В этом году была осуществлена первая в истории региона поставка партии племенных овец в Тверскую область. Пищевая промышленность планомерно наращивает обороты. Почти на 5% увеличились переработка и консервирование молочной продукции, на 4% – рыбы, на 3,4% – мяса и мясной пищевой продукции

"Для привлечения специалистов в АПК работаем в русле национального проекта «Кадры», занимаемся комплексным развитием сельских территорий: обеспечением работников предприятий жильём, доступностью соцобъектов, благоустройством – всем, что называется современным качеством жизни", - подчеркнул Александр Авдеев.

Так, благодаря совместной работе с Заксобранием и работодателями во Владимирской области в 2025 году в среднем в 3,5 раза увеличили стартовый капитал для молодых специалистов сельского хозяйства. Если в 2024 году он составлял от 150 до 250 тысяч рублей, то в этом году – от 430 тысяч рублей до 1 млн 100 тысяч рублей. Если раньше количество получателей было 10, в этом году документы на поддержку подали 36 человек.

Комбайн во время выполнения уборочных работ(2024)|Фото: Накануне.RU

В завершении мероприятия губернатор вручил труженикам села региональные награды и поздравил с завершением очередного сельскохозяйственного сезона, поблагодарив за плодотворный труд.

(2025)|Фото: t.me/avdeev_o_vazhnom

Теги: александр авдеев, апк, аграрии, сельскохозяйственный сезон


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети