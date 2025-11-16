Посольство России в Бельгии предупредило о последствиях конфискации российских активов

Евросоюз предпринимает попытки принудить Бельгию и другие сомневающиеся страны согласиться на конфискацию российских суверенных активов. Об этом Накануне.RU сообщили в посольстве России в Бельгии, отметив, что руководство ЕС стремится таким образом компенсировать исчерпание собственных финансовых ресурсов для вооружения Украины.

"Руководство России четко обозначило серьезность последствий. На любые схемы конфискации или использования суверенных активов последуют жесткие ответные шаги, призванные компенсировать нанесенный нам ущерб", — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

В посольстве также констатировали значительное сокращение товарооборота между Россией и Бельгией. Из-за присоединения Брюсселя к антироссийским санкциям объем двусторонней торговли к концу 2024 года снизился до рекордно низких 4,3 млрд евро.

При этом дипломаты выразили надежду, что политическая конъюнктура не сможет окончательно подорвать российско-бельгийские экономические связи.

"Бельгийский бизнес сохраняет интерес к российскому рынку и рассчитывает на изменение неблагоприятной обстановки", — отметили в посольстве.

В заключение российские дипломаты предупредили, что конфискация активов не поможет Киеву, а финансовое бремя в конечном итоге ляжет на население западных стран.