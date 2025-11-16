В Омске мошенники пытались похитить у школьника коллекцию часов его отца и ювелирные изделия

В Омске правоохранительные органы расследуют попытку мошенничества, в которой жертвой стал 13-летний подросток. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками госорганов, почти сумели похитить драгоценности семьи: несколько наручных часов и ювелирные украшения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Омской области.

По информации полиции, на подростка вышел мошенник, представившийся заместителем директора школы, и запросил код из СМС для "обновления базы данных учеников". Затем последовала целая серия звонков от лже-специалистов "Госуслуг", "Росфинмониторинга" и даже "сотрудника ФСБ", которые убеждали мальчика, что денежные средства семьи переводятся на Украину и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Под предлогом "обеспечения безопасности" мошенники по видеосвязи заставили подростка собрать фамильные ценности - пять наручных часов, четыре золотых кольца и две пары серег - и отправить их через транспортную компанию. Благодаря своевременным действиям отца, который успел отменить отправку в офисе службы доставки, ценности удалось сохранить.

В настоящее время по факту происхождения ведется следствие.