В аэропорту Екатеринбурга из-за технической неисправности задержали рейс на Фукуок

Надзорными мероприятиями установлено, что 60 пассажиров размещены в гостинице, остальные от размещения отказались, находятся здании аэропорта. Всем пассажирам предоставлены горячие напитки и питание.

В аэропорту Екатеринбурга из-за технической неисправности воздушного судна задержан к вылету рейс ZF-2637 авиакомпании "Azurair" на Фукуок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



