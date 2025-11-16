Ученые: комета, которую видел перед смертью Иван Грозный могла сгореть или улететь из Солнечной системы

Комета, которую по историческим свидетельствам видел перед смертью царь Иван Грозный зимой 1584 года, скорее всего, сгорела при приближении к Солнцу или покинула пределы Солнечной системы. Об этом со ссылкой на ведущего научного сотрудника института космических исследований РАН, доцента кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натана Эйсмонта сообщает ТАСС.

Он отметил, что ни одна из известных современной науке комет не могла пролетать возле Земли в 1584 году.

"Однако, исходя из того, что ряд исторических источников указывает на наличие такого небесного тела, можно предположить, что в настоящее время его уже не существует: или двигаясь в сторону Солнца комета сгорела, или покинула пределы Солнечной системы", - сказал Эйсмонт.

При этом, по его словам, ученые полностью исключают версию, что наблюдавшееся небесное тело могло быть метеоритом или астероидом.

"Исторические источники указывают, что Иван Грозный длительное время наблюдал за объектом в небе, что свойственно как раз кометам, а метеориты или астероиды видны на небе всего лишь пару минут", - заметил ученый.

Легенда о комете, предвещавшей царю Ивану Грозному скорую смерть, подробнее всего описана русским писателем и историком Николаем Карамзиным в его произведении "История государства Российского".

"В сие время явилась комета с крестообразным небесным знамением между церковию Иоанна Великого и Благовещения: любопытный царь вышел на Красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружающим: вот знамение моей смерти!" - писал историк о событиях зимы 1584 года, предшествовавших смерти правителя.

Исторический рассказ о комете воплотил в своем рисунке "Иван Грозный смотрит на комету" русский живописец и график Виктор Васнецов.