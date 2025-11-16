В Ленобласти мужчина угрожал прохожим игрушечным пистолетом

В Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала 44-летнего местного жителя, угрожавшего прохожим игрушечным оружием. Инцидент произошел 15 ноября в Старой Деревне, сообщили Накануне.RU в правоохранительных органах.

По информации полиции, мужчина сначала приставал к людям на детской площадке на Верхней улице, угрожая оружием, а затем направился в магазин, где продолжал агрессивно вести себя и угрожать покупателям.

При задержании у фигуранта изъяли два пластиковых пистолета. Мужчина доставлен в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.