Российские военные нанесли удары по военным объектам ВСУ в городе Нежине Черниговской области

Удары нанесены по военным объектам ВСУ в городе Нежине Черниговской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

"Черниговская область - Нежин… четыре волны взрывов… цели ударов: объекты военного назначения… взрывы были в направлении авиабазы и военной части тоже", - говорится в сообщении.

По его оценке, серия дневных ударов указывает на точечную работу по локальным складам и коммуникациям.